Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 24 luglio 2021: 5.410 nuovi casi e 5 morti. I contagi nelle regioni (Di sabato 24 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid - 19 di sabato 24 luglio 2021. L'indice Rt è salito a 1,26. Sono 19 le regioni a rischio moderato e due a basso rischio Leggi su today (Di sabato 24 luglio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid - 19 di24. L'indice Rt è salito a 1,26. Sono 19 lea rischio moderato e due a basso rischio

Advertising

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - I dati di oggi - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, cala il tasso di positività ma altri 13 casi in provincia - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 luglio: 5.140 nuovi casi e 5 mor... - bizcommunityit : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 24 luglio: 468 contagi e nessun morto. Sei ricoveri in più - bizcommunityit : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 luglio: 5.140 nuovi casi e 5 morti -