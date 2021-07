Coronavirus, contagi stabili a quota 105. Ma fa paura l'incidenza che continua a salire velocemente / La progressione del virus (Di sabato 24 luglio 2021) ANCONA - Ancora sopra cento, un caso positivo in meno di ieri. Ecco l'aggiornamento Covid relativo ai contagi nelle Marche di sabato 24 luglio 2021: 106 casi ieri, 105 oggi anche se un dato - quello ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 24 luglio 2021) ANCONA - Ancora sopra cento, un caso positivo in meno di ieri. Ecco l'aggiornamento Covid relativo ainelle Marche di sabato 24 luglio 2021: 106 casi ieri, 105 oggi anche se un dato - quello ...

Advertising

LucaBizzarri : Ma Bacco, mala De Mari…Il “paradosso” dei contagi tra i vaccinati, spiegato - ilpost : Il “paradosso” dei contagi tra i vaccinati, spiegato - Agenzia_Ansa : Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi co… - TirrenoLivorno : ?? L'EMERGENZA. Il Covid è tornato in città. O meglio: è tornato a correre in città. Ieri sono stati individuati 36… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Coronavirus, stabile il numero dei contagi. Non si registrano decessi -