Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 24 luglio

Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 24 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania. L'obiettivo prioritario della Regione Campania è completare il prima possibile la campagna di vaccinazione. Il presidente Vincenzo De Luca ha evidenziato i rischi di ulteriori ritardi: "Più si ritarda la campagna di vaccinazione, più cresce il pericolo di diffusione di varianti come la variante Delta, quindi più cresce il pericolo che la fase ...

