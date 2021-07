Coronavirus, bollettino del 24 luglio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia (Di sabato 24 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus di Azienda Zero di sabato 24 luglio (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars - Cov - 2: si registrano 576 nuovi casi di contagio ... Leggi su veneziatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Ildi Azienda Zero di sabato 24(dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars - Cov - 2: si registrano 576 nuovi casi di contagio ...

Advertising

andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 luglio | Sky TG24 - nonsoloww : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di sabato 24 luglio - ASTI_News : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei positivi, guariti e decessi nell’Astigiano -… - RegLiguria : BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 24 LUGLIO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 23 ?? SAVONA (Asl 2): 6 ?? GENOVA: 89 (di cui Asl 3… - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 luglio: 5.140 nuovi casi, 5 decessi. L’indice di positività all’1,98 pe… -