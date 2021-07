(Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 ipositivi al Covid in Campania, su 7.992 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4,26%, in risalita rispetto ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 24/07/2021 ore 21:09 Finora sono state somministrate 64.716.190… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 24 luglio, 0 decessi e 574 nuoci casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 24 luglio, 1 decessi e 341 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 24 luglio: 285 nuovi casi, nessun decesso - infoitsalute : Coronavirus, l'aggiornamento: 468 nuovi positivi su oltre 24mila tamponi eseguiti. Nessun decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Regione Emilia Romagna

Sono 341 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.992 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4,26%, in risalita rispetto ...Oristanodai Comuni A Cabras cinque nuovi casi di contagio disono stati resi noti oggi dal sindaco Andrea Abis.Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 5140 casi e 5 decessi, tasso di positività 2%. LIVE ...Lo certifica il nuovo bollettino sull’epidemia diffuso dal ministero della Salute. I nuovi decessi causati dal coronavirus in Italia sono invece 5 (ieri erano stati 17), che portano le vittime totali ...