Coronavirus, 5 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i nuovi positivi: +5.140 (Di sabato 24 luglio 2021) Il bollettino del 24 luglio Registrati 5.140 nuovi casi positivi al Coronavirus, in Italia, nell’ultima giornata, per un totale di 4.312.673 contagi registrati da inizio pandemia. Ieri, le nuove infezioni segnalate nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile ammontavano a 5.143. Sono 5, invece, le persone morte nelle ultime 24 ore a causa della Covid-19. Ieri, 23 luglio, i decessi erano stati 17. Il totale delle vittime, da febbraio 2020 a oggi, è aggiornato alla cifra di 127.942. La situazione negli ospedali Sono 62.523 le persone con un’infezione in corso, in Italia. Di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Il bollettino del 24 luglio Registrati 5.140casial, in Italia, nell’ultima giornata, per un totale di 4.312.673 contagi registrati da inizio pandemia. Ieri, le nuove infezioni segnalate nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile ammontavano a 5.143. Sono 5, invece, le persone morte24 ore a causa della Covid-19. Ieri, 23 luglio, i decessi erano stati 17. Il totale delle vittime, da febbraio 2020 a oggi, è aggiornato alla cifra di 127.942. La situazione negli ospedali Sono 62.523 le persone con un’infezione in corso, in Italia. Di ...

Advertising

ferrazza : 4.179.598 di italiani sono stati colpiti dal coronavirus e non sono morti (dati aggiornati a ieri). Chi è stato cur… - alexbarbera : Il 99 per cento dei morti di Covid negli ultimi sei mesi degli Stati Uniti non erano vaccinati - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - I dati di oggi - cinziamangano : RT @ferrazza: 4.179.598 di italiani sono stati colpiti dal coronavirus e non sono morti (dati aggiornati a ieri). Chi è stato curato, non h… - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 luglio: 5.140 nuovi casi e 5 mor... -