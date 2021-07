Coronavirus | 5 140 nuovi contagi e 5 morti da ieri in Italia

(Di sabato 24 luglio 2021) Il tasso di positività e del 2%, in calo rispetto al 2,2% di. Crescono i ricoveri (+36) e i pazienti nelle terapie intensive (+17)

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 24 luglio 2021 • Attualmente positivi: 62.523 • Deceduti: 127.942 (+5) • Dimessi/Guariti: 4.122.20… - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 luglio: 5.140 nuovi casi, 5 decessi. L’indice di positività all’1,98 pe… - roccoitaliano : RT @RaiNews: #Coronavirus, 5.140 nuovi contagi e 5 decessi da ieri in Italia - infoitsalute : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi, 24 luglio: 5.140 casi e 5 decessi - CiccioniSe : RT @FQLive: #ULTIMORA #CORONAVIRUS I dati: nelle ultime 24 ore 5.140 casi e 5 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 140

Adnkronos

In Italia ci sono 5.nuovi casi dia fronte di 258.929 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 5.143 su 237.635 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5 ...Sono 5.i nuovi casi in Italia oggi e 5 i decessi. Ieri i nuovi casi sono stati 5.143, i morti 17. oggi +17 intensive, +36 ricoveri Negli ultimi 30 giorni, il 33% delle diagnosi di Covid, il 46% delle ...StampaSono 5.140 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.143, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.312.673. il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi ...La situazione dei contagi nelle province vede Rimini e Reggio Emilia con 81 nuovi casi, seguite da Bologna (78) e Modena (69); poi Parma (39), Ravenna (35), Piacenza (20) e Ferrara (19) La percentuale ...