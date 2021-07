Controllo stradale prima del picnic: tra focaccia e birre spuntano quattro chili di droga (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri di Genova, durante un servizio di Controllo della circolazione nei pressi dei caselli dell'autostrada, hanno arrestato un operaio portuale genovese di 41 anni che nascondeva nella ... Leggi su genovatoday (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri di Genova, durante un servizio didella circolazione nei pressi dei caselli dell'autostrada, hanno arrestato un operaio portuale genovese di 41 anni che nascondeva nella ...

