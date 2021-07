Concorso straordinario, come conseguiranno l’abilitazione i docenti che non hanno avuto supplenza nel 2020/21 (Di sabato 24 luglio 2021) Abilitazione per i docenti vincitori del Concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020, ossia per tutti coloro che hanno superato la prova scritta con almeno 56/80: il Ministero ha diramato un parere che permette di considerare valido il titolo, a determinate condizioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) Abilitazione per ivincitori deldi cui al DD n. 510 del 23 aprile, ossia per tutti coloro chesuperato la prova scritta con almeno 56/80: il Ministero ha diramato un parere che permette di considerare valido il titolo, a determinate condizioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario, come conseguiranno l’abilitazione i docenti che non hanno avuto supplenza nel 2020/21 - clericivagantes : RT @infodocenti: Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, come inserire l’abilitazione da concorso straordinario: guida per immagini - ProDocente : GPS elenchi aggiuntivi: circa 20.000 i docenti abilitati da concorso straordinario, potranno accettare il ruolo - infoitinterno : GPS: MI aggiorna funzioni per inserimento elenchi di I fascia. Inseriti tra i titoli di accesso concorso straordina… - infoitinterno : Elenchi aggiuntivi GPS: su Istanze Online possibile inserire abilitazione da concorso straordinario o STEM -