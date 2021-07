Con l'avversario... immaginario: ecco come si è allenato Dell'Aquila (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell'Aquila è in finale alle Olimpiadi di Tokyo nei - 58 kg del taekwondo. Sui social ha mostrato un suo allenamento durante il periodo di preparazione ai Giochi: in questo caso l'avversario è il ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) Vitoè in finale alle Olimpiadi di Tokyo nei - 58 kg del taekwondo. Sui social ha mostrato un suo allenamento durante il periodo di preparazione ai Giochi: in questo caso l'è il ...

Advertising

paparino58 : @orazio844 @Gazzetta_it Max, come Lewis, corre x vincere. Se con le tue ruote anteriori colpisci le posteriori de… - LucaMktg : Fra poche ore giochiamo con i 7 volte campioni d'Italia e vi vedo tranquilli...?? State abbassando la guardia e sot… - Loredanataberl1 : RT @gloquenzi: Nelle stesse olimpiadi in cui per la prima volta si commemorano gli 11 atleti israeliani trucidati a Monaco per mano di Sett… - Marcelloladu : RT @Dio: Olimpiadi: judoka algerino rifiuta di combattere con l'avversario israeliano. Il problema delle tensioni internazionali è che port… - ManuelaColanto2 : RT @Dio: Olimpiadi: judoka algerino rifiuta di combattere con l'avversario israeliano. Il problema delle tensioni internazionali è che port… -