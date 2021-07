Come scaricare il Green Pass? (Di sabato 24 luglio 2021) In occasione della conferenza stampa di ieri, venerdì 23 luglio, il Presidente in carica Mario Draghi ha spiegato quanto sia importante vaccinarsi in modo da arginare il flusso di contagi da Covid-19. A tal proposito, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, sarà introdotta il Green Pass Come misura obbligatoria per l’accesso a bar e ristoranti al chiuso. Ma anche a palestre, eventi e molto altro. Come ottenere questo documento? Le opzioni sono diverse e accessibili a chiunque. Anche a chi non è necessariamente dotato di uno smartphone. Ma vediamo di seguito, quindi, Come ... Leggi su mammashoponline (Di sabato 24 luglio 2021) In occasione della conferenza stampa di ieri, venerdì 23 luglio, il Presidente in carica Mario Draghi ha spiegato quanto sia importante vaccinarsi in modo da arginare il flusso di contagi da Covid-19. A tal proposito, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, sarà introdotta ilmisura obbligatoria per l’accesso a bar e ristoranti al chiuso. Ma anche a palestre, eventi e molto altro.ottenere questo documento? Le opzioni sono diverse e accessibili a chiunque. Anche a chi non è necessariamente dotato di uno smartphone. Ma vediamo di seguito, quindi,...

Advertising

Corriere : Come scaricare il “certificato verde”. Codici in ritardo e vaccinazioni all’estero: cos... - enearodriguez : oppure come scaricare spotify craccato - isabelvaegas : come si chiama il bot per scaricare i tik tok? - diegocatalano77 : @CacciottoD @FUnoAT Se il pacchetto nuovo ha portato qualche punto di carico possono permettersi anche di scaricare… - M_Monzani : La qualità della vita degli italiani migliorerebbe notevolmente con una Pubblica Amministrazione migliore. Sto tent… -