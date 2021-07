Come ci è rimasto Salvini dopo lo “schiaffo” di Draghi (spoiler: male) (Di sabato 24 luglio 2021) Salvini alla fine si è vaccinato ma le ultime 24 ore pe luir dopo essere stato sconfessato pubblicamente da Mario Draghi in conferenza stampa riguardo alle sue parole sui vaccini under 40 sono state difficili. Criticato ampiamente anche dai suoi seguaci non l’ha presa affatto bene. “Sono rimasto stupito negativamente. Ma non voglio commentare le sue parole”; “l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”, ha spiegato Matteo Salvini al Corriere ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)alla fine si è vaccinato ma le ultime 24 ore pe luiressere stato sconfessato pubblicamente da Marioin conferenza stampa riguardo alle sue parole sui vaccini under 40 sono state difficili. Criticato ampiamente anche dai suoi seguaci non l’ha presa affatto bene. “Sonostupito negativamente. Ma non voglio commentare le sue parole”; “l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”, ha spiegato Matteoal Corriere ...

Advertising

GiovaB95 : @cesololinter19_ @st_larochelle Certo che è rimasto spiazzato, quando hai una proprietà che pensa al calcio come la finanza succede questo - IlMilanista87 : @simostwt Casa Milan inteso come casa a Milano no come Casa del Milan infatti è rimasto lo stesso a Milano?? - webmagazine24 : RT @Cesarone87: Pietroburgo, 1866. Il grande scrittore Fëdor Michajlovic Dostoevskij, a causa del vizio del gioco, è sommerso dai debiti. R… - Cesarone87 : Pietroburgo, 1866. Il grande scrittore Fëdor Michajlovic Dostoevskij, a causa del vizio del gioco, è sommerso dai d… - habitweather28 : RT @LostinmyheadG: Louis è una delle persone più preziose che ci siano. nonostante tutto il successo è rimasto con i piedi per terra, tant… -