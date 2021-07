Claudia Ruggeri stratosferica | follower spiazzati | “Che caldo che fa” – FOTO

Advertising

zazoomblog : Claudia Ruggeri esagera: slaccia il bikini e scatena il web – FOTO - #Claudia #Ruggeri #esagera: #slaccia - Glamoore1 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? - MARCOTRIPPI1 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

BlogLive.it

Missha fatto il pieno di likes nell'ultima foto via Instagram che ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta: spettacolare. 'Chi dice no zoom mente di conseguenza...' , così...... Piferi Giulia, 5 Del Bene Anita (lode), Mezzolani Chiara, Piccinni Davide, Ragaini, ... Tamanti Riccardo (lode), 5 Ciccarelli Lara, Di Cecco Greta, Fusini Giorgia, Ghiselli Lucia,...Claudia Ruggeri in riva al mare in costume è davvero stupenda, si sdraia e l'acqua la copre, ciò che si intravede fa perdere la testa ai fan.1) Diventata nota al grande pubblico per essere uno dei personaggi del “minimondo” di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri è la “Miss” del programma condotto da Paolo Bonolis. Modella, ballerina e showgir ...