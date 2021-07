Clasica San Sebastian 2021 | la startlist provvisoria Presente Julian Alaphilippe | si paventa il ritorno di Mikel Landa

(Di sabato 24 luglio 2021) Richard Carapaz è appena diventato campione olimpico in Giappone, ma l’annata di ciclismo è ancora piena zeppa di grandi appuntamenti. L’UCI World Tourprevede ancora due gare di livello prima della Vuelta a España; la prima di queste è sempre in territorio iberico, ladi Sanche festeggia la quarantesima edizione della sua storia dopo aver mancato l’appuntamento lo scorso anno. La corsa, in programma il prossimo 31 luglio, avrà a disposizione un gran bel parterre: in primissima fila appare il campione del mondo(Deceuninck-Quick Step), ...

Marturano si prepara ad affrontare due gare open in Italia e poi partirà per la Spagna: il 31 luglio sarà al via della ClásicaSebastián. nei Paesi Baschi. Gasparini sarà in pratica sempre ...... che si va ad aggiungere ad una tappa alla Vuelta, oltre ad un Lombardia e unadiSebastian. È una tappa a tutta velocità, dove non si contano i tentativi di fuga, tra questi anche il ...Richard Carapaz è appena diventato campione olimpico in Giappone, ma l'annata di ciclismo è ancora piena zeppa di grandi appuntamenti. L'UCI World Tour 2021 prevede ancora due gare di livello prima de ...Nella gara su strada la A.R. Monex Liv Women's Pro Cycling Team avrà due rappresentanti. Con la maglia della nazionale di Cuba ci sarà Arlenis Sierra, alla sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpic ...