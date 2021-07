Clamorosa gaffe tv per le Olimpiadi: Italia associata alla pizza, l’Ucraina a Chernobyl (Di sabato 24 luglio 2021) . L’emittente sudcoreana Mbc ha diffuso una nota ufficiale per scusarsi con alcuni paesi, fra i quali l’Italia, per aver “utilizzato frasi e immagini non adeguate” descrivendone le caratteristiche durante la cerimonia di apertura di Tokyo 2020. “Chiediamo scusa a questi paesi e ai nostri telespettatori“, è scritto nella nota dell’emittente. Per descrivere l’Italia al momento dell’entrata degli azzurri è stata mostrata una pizza, mentre per la Norvegia si è fatto ricorso a dei salmoni. Per rappresentare l’Ucraina è stato utilizzato un filmato su Chernobyl, mentre le Isole Marshall sono state descritte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) . L’emittente sudcoreana Mbc ha diffuso una nota ufficiale per scusarsi con alcuni paesi, fra i quali l’, per aver “utilizzato frasi e immagini non adeguate” descrivendone le caratteristiche durante la cerimonia di apertura di Tokyo 2020. “Chiediamo scusa a questi paesi e ai nostri telespettatori“, è scritto nella nota dell’emittente. Per descrivere l’al momento dell’entrata degli azzurri è stata mostrata una, mentre per la Norvegia si è fatto ricorso a dei salmoni. Per rappresentareè stato utilizzato un filmato su, mentre le Isole Marshall sono state descritte ...

