(Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente della Fita contento dell’impresa di Dell’Aquila ai Giochi Olimpici di Tokyo: “Il nostro obiettivo è far crescere il taekwondo in Italia”. mc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cito 'Medaglia che ci gratifica' - - CorriereCitta : Cito “Medaglia che ci gratifica” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO - Taekwondo, Oro a Dell'Aquila, Cito: 'E' la medaglia simbolo dell'Italia che riparte' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO - Taekwondo, Oro a Dell'Aquila, Cito: 'E' la medaglia simbolo dell'Italia che riparte' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOKYO - Taekwondo, Oro a Dell'Aquila, Cito: 'E' la medaglia simbolo dell'Italia che riparte' -

Ultime Notizie dalla rete : Cito Medaglia

Agenzia ANSA

'Questa- dichiara all'Ansa il presidente della Federazione Taekwondo, Angelo- è il simbolo di un'Italia che sa ripartire, anche quando cade. Dopo l'oro di Molfetta a Londra, a Rio ...... la gioia della federazione 'Questae' il simbolo di un'Italia che sa ripartire, anche ... Angelo, presidente della federazione taekwondo, esulta parlando al telefono con l'ANSA per la ...In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12. Il presidente della Federazione Cito: 'Simbolo dell'Italia che riparte'. 'Ero certo che avrei vinto' ha detto l'azzurro ...NAZIONALE – Vito Dell’Aquila ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di ga ...