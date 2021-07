Cinema | Giffoni | oggi in concorso ' Dragon Girl' di Launing e ' The Blue Girl' di Majidi 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) - Nella pellicolatografica 'The'( Iran) di Keivanin un remoto villaggio tra le montagne rocciose del Kurdistan, tutti sono innamorati del calcio, ma non esiste un campo pianeggiante per poter giocare. Tuttavia i bambini non si perdono d'animo e decidono di salire in montagna per trovare un posto in cui sia possibile giocare. Secondo il regista Keivanal suo lungometraggio d'esordio “solo l'amore può abbattere le barriere e varcare i confini per unire le persone. E, in un momento in cui tutti sono stanchi dell'ordine ...