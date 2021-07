Cinema, Giffoni film festival “Sedici modi di dire Ciao” (Di sabato 24 luglio 2021) Sarà all’insegna della musica, della creatività e della gioia il secondo campus di Sedici modi di dire Ciao: l’iniziativa di Giffoni Experience, selezionata dall’impresa sociale Con i Bambini e interamente partecipata da Fondazione con il Sud, continuerà infatti durante il #Giffoni50Plus.Tra i partner del progetto, ideato e realizzato da Giffoni per combattere le povertà educative e offrire ai più giovani l’opportunità di crescere e ampliare il proprio background umano e culturale, partecipa anche la Pino Daniele Trust Onlus. L’appuntamento è per il 25 luglio, quando ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Sarà all’insegna della musica, della creatività e della gioia il secondo campus didi: l’iniziativa diExperience, selezionata dall’impresa sociale Con i Bambini e interamente partecipata da Fondazione con il Sud, continuerà infatti durante il #50Plus.Tra i partner del progetto, ideato e realizzato daper combattere le povertà educative e offrire ai più giovani l’opportunità di crescere e ampliare il proprio background umano e culturale, partecipa anche la Pino Daniele Trust Onlus. L’appuntamento è per il 25 luglio, quando ...

