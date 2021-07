Cina e Usa, le relazioni che verranno nella lezione di Jude Blanchette (Di sabato 24 luglio 2021) Per la lecture conclusiva della quindicesima edizione della TOChina Summer School, Jude Blanchette, titolare della Freeman Chair in Studi sulla Cina per il Centre for Strategic and International Studies (Csis, Washington D.C.), esamina l’impatto delle politiche e dibattiti domestici di Cina e Stati Uniti nelle relazioni tra i due paesi. Blanchette sottolinea che questo è un momento storico cruciale per la questione, dal momento che le relazioni Usa-Cina sono estremamente volatili. È necessario, dunque, cercare di dare senso ai cambiamenti internazionali, ... Leggi su formiche (Di sabato 24 luglio 2021) Per la lecture conclusiva della quindicesima edizione della TOChina Summer School,, titolare della Freeman Chair in Studi sullaper il Centre for Strategic and International Studies (Csis, Washington D.C.), esamina l’impatto delle politiche e dibattiti domestici die Stati Uniti nelletra i due paesi.sottolinea che questo è un momento storico cruciale per la questione, dal momento che leUsa-sono estremamente volatili. È necessario, dunque, cercare di dare senso ai cambiamenti internazionali, ...

