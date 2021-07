Cina e Russia alla conquista dell'Africa (e gli Usa rincorrono) (Di sabato 24 luglio 2021) Completamente concentrati sulla gestione della pandemia e sulle scaramucce politiche estive, inconcludenti sul piano della politica estera comunitaria, noi europei ci stiamo dimenticando di quanto accade in Africa. In ambito militare la concorrenza tra Stati Uniti, Cina e Russia sta aumentando e il teatro geopolitico dove questa sfida si gioca maggiormente è nelle nazioni della fascia equatoriale. Qui gli americani sono presenti da tempo e negli ultimi vent'anni i reparti speciali hanno dovuto concentrare i loro interventi di lotta al terrorismo principalmente nella parte orientale ma ... Leggi su panorama (Di sabato 24 luglio 2021) Completamente concentrati sulla gestionea pandemia e sulle scaramucce politiche estive, inconcludenti sul pianoa politica estera comunitaria, noi europei ci stiamo dimenticando di quanto accade in. In ambito militare la concorrenza tra Stati Uniti,sta aumentando e il teatro geopolitico dove questa sfida si gioca maggiormente è nelle nazionia fascia equatoriale. Qui gli americani sono presenti da tempo e negli ultimi vent'anni i reparti speciali hanno dovuto concentrare i loro interventi di lotta al terrorismo principalmente nella parte orientale ma ...

