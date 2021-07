Cina, come funziona qui quello che noi chiamiamo green pass (Di sabato 24 luglio 2021) di Gianluigi Perrone* come noto, in Asia, a cominciare dalla democraticissima Taiwan, l’applicazione che controlla lo stato di salute degli utenti rispetto al Covid-19 è stata adottata dalle primissime avvisaglie epidemiche. come funziona l’applicazione in Cina lo abbiamo spiegato già in un altro post, ma facciamo un piccolo riassunto. L’applicazione non traccia i movimenti del possessore del telefonino, che è invece una funzione del telefonino stesso, sia esso un vecchio modello o uno smartphone. L’applicazione informa se l’utente è stato in zone considerate a rischio, le cosiddette zone rosse, negli ultimi 14 giorni (21 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) di Gianluigi Perrone*noto, in Asia, a cominciare dalla democraticissima Taiwan, l’applicazione che controlla lo stato di salute degli utenti rispetto al Covid-19 è stata adottata dalle primissime avvisaglie epidemiche.l’applicazione inlo abbiamo spiegato già in un altro post, ma facciamo un piccolo riassunto. L’applicazione non traccia i movimenti del possessore del telefonino, che è invece una funzione del telefonino stesso, sia esso un vecchio modello o uno smartphone. L’applicazione informa se l’utente è stato in zone considerate a rischio, le cosiddette zone rosse, negli ultimi 14 giorni (21 ...

