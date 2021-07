Ciclismo,Olimpiadi: Italia non pervenuta. Bettiol il migliore, ma il percorso non era favorevole. Flop Moscon (Di sabato 24 luglio 2021) La nazionale Italiana di Davide Cassani esce con le ossa rotte dalla prova in linea dei Giochi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno cercato di correre in modo gagliardo, prendendo la gara di petto. Tuttavia, nel momento chiave della manifestazione, solo Alberto Bettiol si è dimostrato al livello dei migliori. Il toscano, peraltro, nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dei crampi e, così, nessun Italiano è riuscito a entrare nei primi dieci. La più grande delusione di giornata è stato indubbiamente Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, sulla carta, era l’azzurro più quotato per l’aspro tracciato nipponico. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) La nazionalena di Davide Cassani esce con le ossa rotte dalla prova in linea dei Giochi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno cercato di correre in modo gagliardo, prendendo la gara di petto. Tuttavia, nel momento chiave della manifestazione, solo Albertosi è dimostrato al livello dei migliori. Il toscano, peraltro, nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dei crampi e, così, nessunno è riuscito a entrare nei primi dieci. La più grande delusione di giornata è stato indubbiamente Gianni. Il corridore del Team Ineos, sulla carta, era l’azzurro più quotato per l’aspro tracciato nipponico. ...

