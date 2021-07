Ciclismo, Wout Van Aert: “Avevo le gambe per vincere, ma tutti aspettavano me e Pogacar” (Di sabato 24 luglio 2021) Wout Van Aert ha sfornato una prestazione incredibile nell’odierna prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il fuoriclasse fiammingo, però, ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a un eccezionale Richard Carapaz. L’ecuadoriano, infatti, è andato all’attacco insieme a Brandon McNulty ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo al suo inseguimento, il quale è stato tirato, per lunghi tratti, proprio da Van Aert. Da settembre 2020 ad oggi, Van Aert ha conquistato due argenti ai Mondiali di Ciclismo su strada, un argento ai Mondiali di ciclocross e, ora, anche un argento olimpico. La cronometro dei ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)Vanha sfornato una prestazione incredibile nell’odierna prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il fuoriclasse fiammingo, però, ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a un eccezionale Richard Carapaz. L’ecuadoriano, infatti, è andato all’attacco insieme a Brandon McNulty ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo al suo inseguimento, il quale è stato tirato, per lunghi tratti, proprio da Van. Da settembre 2020 ad oggi, Vanha conquistato due argenti ai Mondiali disu strada, un argento ai Mondiali di ciclocross e, ora, anche un argento olimpico. La cronometro dei ...

Eurosport_IT : CARAPAZ SI PRENDE L'ORO! ?? L'ecuadoriano vince la prova in linea di ciclismo: battuti i favoriti Wout Van Aert e T… - infoitsport : Ciclismo, Wout Van Aert: 'Avevo le gambe per vincere, ma tutti aspettavano me e Pogacar' - SantyJr21 : RT @Eurosport_IT: CARAPAZ SI PRENDE L'ORO! ?? L'ecuadoriano vince la prova in linea di ciclismo: battuti i favoriti Wout Van Aert e Tadej P… - MassimoBonzo : RT @Eurosport_IT: CARAPAZ SI PRENDE L'ORO! ?? L'ecuadoriano vince la prova in linea di ciclismo: battuti i favoriti Wout Van Aert e Tadej P… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: CARAPAZ SI PRENDE L'ORO! ?? L'ecuadoriano vince la prova in linea di ciclismo: battuti i favoriti Wout Van Aert e Tadej P… -