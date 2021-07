Ciclismo | scherma | taekwondo | quale sarà la prima medaglia dell' Italia?

(Di sabato 24 luglio 2021) Nellagiornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 c'è già attesa per laazzurra: si parte con

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo scherma

Nella prima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 c'è già attesa per la prima medaglia azzurra: si parte cone taekwondo... qualificazioni e finali: Sofia Ceccarello 02.00" Spada femminile, turni preliminari e ... turni preliminari e semifinali: Vito Dell'Aquila 04.00SU STRADA " Prova in linea ...Finita la festa, si fa sul serio. A Tokyo hanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte cominciano le prime gare. E soprattutto ...Inizia ufficialmente il programma dei Giochi: Italia-Canada di pallavolo, alle 4 parte la gara su strada di ciclismo, Lodadio cerca un posto nella finale agli anelli ...