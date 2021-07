Ciclismo | scherma | taekwondo | quale sarà la prima medaglia dell’Italia?

(Di sabato 24 luglio 2021) Nellagiornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 c’è già attesa per laazzurra: si parte con(A cura di Antonino Morici, Ciro Scognamiglio, Francesco Ceniti) Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo scherma

Occhi puntati sulsu strada, che vedrà impegnato Vincenzo Nibali . Esordio anche per l' ... Via anche al tennis (in campo Musetti , Sonego, Fognini, ed Errani) e alla, che assegna le ...Nella prima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 c'è già attesa per la prima medaglia azzurra: si parte cone taekwondoInizia ufficialmente il programma dei Giochi: Italia-Canada di pallavolo, alle 4 parte la gara su strada di ciclismo, Lodadio cerca un posto nella finale agli anelli ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO - MEDAGLIERE - AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno ...