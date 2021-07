Ciclismo | risultati e ordine d’arrivo Olimpiadi | la classifica completa Nessun italiano top10

(Di sabato 24 luglio 2021) Richard Carapaz ha fatto la storia regalando al suo Ecuador la medaglia d’oro nella prova in linea disu strada delledi Tokyo 2021. Il portacolori del Team Ineos ha preceduto, peraltro, due fenomeni totali quali Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Per gli azzurri, invece, è stata una corsa povera di soddisfazioni. Di seguito l’completo della manifestazione che ha regalato l’oro a Carapaz. L’DELLA PROVA IN LINEA DELLEDI TOKYO 01 ECU Richard Carapaz Ecuador 6:05:26 02 BEL Wout Van Aert Belgium + 1:07 03 SLO ...

Ore 9.00, 10MILA TIFOSI ALL'ARRIVO Grande pubblico alle gare di Tokyo 2020, anche se solo per un'eccezione: sono infatti diecimila gli spettatori che attendono l'arrivo della corsa ...Richard Carapaz ha fatto la storia regalando al suo Ecuador la medaglia d'oro nella prova in linea di ciclismo su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il portacolori del Team Ineos ha preceduto, pera ...