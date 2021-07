Ciclismo, Richard Carapaz sfrutta il tatticismo dei favoriti e si prende un oro olimpico meritato (Di sabato 24 luglio 2021) Con l’oro olimpico odierno, Richard Carapaz diventa di diritto il più grande sportivo della sua nazione, l’Ecuador. Da sempre sottovalutato, oggi il 28enne della Ineos Grenadiers ha letteralmente riscritto la storia di questo sport e della sua ancora giovane carriera, conquistando tutto solo e meritatamente il traguardo del Fuji International Speedway di Tokyo 2020. Salito alla ribalta due anni fa grazie al trionfo alquanto inaspettato al Giro d’Italia, nelle due ultime stagioni è sempre stato ai grandissimi livelli tra il secondo posto alla Vuelta 2020 e il recentissimo terzo gradino del podio al Tour de France, dopo aver dato sfoggio di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Con l’oroodierno,diventa di diritto il più grande sportivo della sua nazione, l’Ecuador. Da sempre sottovalutato, oggi il 28enne della Ineos Grenadiers ha letteralmente riscritto la storia di questo sport e della sua ancora giovane carriera, conquistando tutto solo e meritatamente il traguardo del Fuji International Speedway di Tokyo 2020. Salito alla ribalta due anni fa grazie al trionfo alquanto inaspettato al Giro d’Italia, nelle due ultime stagioni è sempre stato ai grandissimi livelli tra il secondo posto alla Vuelta 2020 e il recentissimo terzo gradino del podio al Tour de France, dopo aver dato sfoggio di ...

