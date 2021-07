Ciclismo, Richard Carapaz: “Ho lavorato molto per arrivare fino a qui. È un’emozione grandissima” (Di sabato 24 luglio 2021) È Richard Carapaz il campione olimpico di Ciclismo in linea a Tokyo 2020. L’ecuadoriano è anche la prima medaglia di specialità per il suo Paese in tutta la storia delle rassegna a cinque cerchi, ma anche la terza in assoluto e solamente la seconda d’oro della nazione sudamericana. Richard lo avevamo già conosciuto due anni fa con il suo trionfo al Giro d’Italia, per poi riconfermarsi ad altissimi livelli tra la Vuelta 2020 e il Tour di quest’anno. Ma oggi si è letteralmente superato. Testa, cuore, gambe e coraggio hanno prevalso sul tatticismo delle Nazioni più temute del giorno, rendendosi protagonista di una prestazione ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Èil campione olimpico diin linea a Tokyo 2020. L’ecuadoriano è anche la prima medaglia di specialità per il suo Paese in tutta la storia delle rassegna a cinque cerchi, ma anche la terza in assoluto e solamente la seconda d’oro della nazione sudamericana.lo avevamo già conosciuto due anni fa con il suo trionfo al Giro d’Italia, per poi riconfermarsi ad altissimi livelli tra la Vuelta 2020 e il Tour di quest’anno. Ma oggi si è letteralmente superato. Testa, cuore, gambe e coraggio hanno prevalso sul tatticismo delle Nazioni più temute del giorno, rendendosi protagonista di una prestazione ...

