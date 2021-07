Ciclismo | pagelle Olimpiadi | Carapaz sontuoso | Moscon bocciato | Nibali con le polveri bagnate

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021)PROVA IN LINEA UOMINI Richard, voto 10: praticamente perfetto. Al Tour de France non era apparso al top della condizione, oggi sfodera una prova sontuosa che gli vale il trionfo olimpico. In salita non esagera con il ritmo, non segue Pogacar e si riporta sotto a mano a mano. Poi sfrutta il momento giusto a livello tattico, va via assieme a McNulty e si crea l’occasione per vincere la medaglia d’oro. Il margine è ampio, c’è solo da concretizzare: scatta in solitaria e chiude la pratica per giungere a braccia alzate. Wout van Aert, voto 9: di più il belga non poteva fare. Giunge al ...