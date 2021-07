Ciclismo | Olimpiadi Tokyo Tadej Pogacar | “Una delle gare più difficili della mia vita | felicissimo della medaglia”

(Di sabato 24 luglio 2021) Non riesce la doppietta Tour de France-oro olimpico a. Il ciclista sloveno ha dato tutto ciò che aveva a disposizione nella gara di quest’oggi che ha regalato uno storico trionfo a Richard Carapaz, dovendosi accontentaredi bronzo dietro anche al belga Wout van Aert, che lo ha bruciato al fotofinish. Non avrà vinto, ma unaè arrivata comunque. E dall’alto dei suoi ventidue anni, il due volte vincitoreGrande Boucle è apparso estremamente soddisfattosua corsa, come ...

Tadej Pogacar, voto 8: neanche una settimana fa ha portato a casa il secondo Tour de France consecutivo, dominandolo in lungo e in largo. Voleva tentare l'impresa e non ci è andato troppo lontano. In ...Sul compagno di squadra, eletto capitano oggi, e sulla sua condizione: 'Era l'uomo protetto della squadra, stava bene e lo ha dimostrato, peccato per i crampi che lo hanno fermato a pochi chilometri ...Non riesce la doppietta Tour de France-oro olimpico a Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno ha dato tutto ciò che aveva a disposizione nella gara di quest'oggi che ha regalato uno storico trionfo a Richa ...Vittoria di Carapaz davanti ai 10 mila spettatori e un caldo record. Bettiol colpito da crampi. Addio triste per il 36enne Nibali: «Ho fatto tutto quello che potevo» ...