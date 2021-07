Ciclismo, Olimpiadi Tokyo. Gianni Moscon: “Abbiamo cercato di anticipare”, Ciccone: “Ho dato tutto per la squadra” (Di sabato 24 luglio 2021) Una gara all’attacco, come spesso ci ha abituato la squadra italiana guidata da Davide Cassani. La medaglia però è venuta a mancare, così come un risultato importante. Alberto Bettiol è il migliore azzurro nella prova in linea di Ciclismo su strada al maschile alle Olimpiadi di Tokyo, con la sua tredicesima piazza. Il commento di Gianni Moscon, riportato da tuttobiciweb: “È stata una corsa durissima, nella quale il caldo ha fatto la differenza. Noi Abbiamo provato ad anticipare, a rompere i piani delle nazionali più attese e a portare via ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Una gara all’attacco, come spesso ci ha abituato laitaliana guidata da Davide Cassani. La medaglia però è venuta a mancare, così come un risultato importante. Alberto Bettiol è il migliore azzurro nella prova in linea disu strada al maschile alledi, con la sua tredicesima piazza. Il commento di, riportato dabiciweb: “È stata una corsa durissima, nella quale il caldo ha fatto la differenza. Noiprovato ad, a rompere i piani delle nazionali più attese e a portare via ...

