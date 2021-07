Ciclismo: alle Olimpiadi di Tokyo oro per Richard Carapaz, battuti van Aert e Pogacar. Bettiol si arrende ai crampi (Di sabato 24 luglio 2021) Tra due favoriti viene fuori un outsider di lusso. Dal trionfo al Giro d’Italia 2019, passando per il podio all’ultimo Tour de France, per finire con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo: si chiude al meglio un cerchio meraviglioso per Richard Carapaz che è riuscito ad imporsi nella prova in linea maschile di Ciclismo su strada. L’ecuadoriano ha sfruttato il momento giusto per andar via e sorprendere i rivali. Pronti, via e, com’era prevedibile che fosse, è riuscita a prendere il largo la fuga di giornata. Otto uomini all’attacco, con il gruppo che ha lasciato andare da subito il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Tra due favoriti viene fuori un outsider di lusso. Dal trionfo al Giro d’Italia 2019, passando per il podio all’ultimo Tour de France, per finire con la medaglia d’orodi: si chiude al meglio un cerchio meraviglioso perche è riuscito ad imporsi nella prova in linea maschile disu strada. L’ecuadoriano ha sfruttato il momento giusto per andar via e sorprendere i rivali. Pronti, via e, com’era prevedibile che fosse, è riuscita a prendere il largo la fuga di giornata. Otto uomini all’attacco, con il gruppo che ha lasciato andare da subito il ...

Imperterrito2 : #Carapaz, #Pogacar, #VaAert I tre fenomeno del ciclismo contemporaneamente incoronati alle Olimpiadi. Che bellezza!?? #giochiolimpici - stefanoperp : ciclismo maschile su strada alle olimpiadi. Grandissimo podio, medaglie meritate. Peccato per i soliti succhiaruote… - PavaraniPaola : RT @ashcoltami: 'Oh vediamo se alle olimpiadi c'è qualcosa di interessante accendiamo la tv' Ciclismo Spenta tv - puntinocorto : Quelli nel gruppo con Van Aert mi sa che non l’hanno mica capito che erano alle Olimpiadi. Meno male ha preso almen… - JimSink1 : #cassanidimettiti ennesima figuraccia della nazionale di ciclismo alle olimpiadi . 10 anni di nulla. -