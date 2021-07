Chi non si vaccina ha paura ma la questione è valoriale: ecco la nostra posizione ufficiale (Di sabato 24 luglio 2021) di Eugenia Romanelli Leggo post sui social, dichiarazioni sui vari media, parlo con colleghi, amici, professionisti. Ho ascoltato tutto, tutt?. E ho capito che in ballo c’è solamente una questione: la paura. La differenza tra le esternazioni, più o meno becere, più o meno volgari, più o meno qualunquiste, più o meno pretenziose, più o meno arroganti, più o meno ignoranti, è solamente il diverso gradiente di consapevolezza sul sentimento di paura che si vive: chi riesce a dire “non mi vaccino perché ho paura” di solito è la persona più evoluta, in termini esistenziali, mentre chi si aggrappa a weltanshauung rimediate qua e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) di Eugenia Romanelli Leggo post sui social, dichiarazioni sui vari media, parlo con colleghi, amici, professionisti. Ho ascoltato tutto, tutt?. E ho capito che in ballo c’è solamente una: la. La differenza tra le esternazioni, più o meno becere, più o meno volgari, più o meno qualunquiste, più o meno pretenziose, più o meno arroganti, più o meno ignoranti, è solamente il diverso gradiente di consapevolezza sul sentimento diche si vive: chi riesce a dire “non mi vaccino perché ho” di solito è la persona più evoluta, in termini esistenziali, mentre chi si aggrappa a weltanshauung rimediate qua e ...

Advertising

RobertoBurioni : Studio USA d pazienti vaccinati che si sono comunque infettati. Un dato interessante è che hanno molto meno virus n… - stanzaselvaggia : Noi mostriamo le contraddizioni di Meloni e Salvini, i video in cui loro stessi smentiscono quello che hanno detto… - AngeloCiocca : Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente… - angel_other : RT @Luca__Pagani: C'è chi può e c'è chi non può. Lui è un giornalista di Repubblica, quindi può. - navida79 : @BohemianQueen83 @IlariaBifarini infatti reagiremo... e poi non ci saranno regole. poi vediamo a chi verrà tolto i… -