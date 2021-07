Chi è Vito Dell’Aquila, prima medaglia italiana a Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) Sogna l’oro alle Olimpiadi e poi un futuro da giornalista. Vito Dell’Aquila, in finale del taekwondo, è la prima medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle 14.45 italiane, il 20enne di Mesagne (Brindisi) sfiderà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. L’azzurro può coronare un percorso iniziato nel 2008, come racconta lui stesso al sito della federazione. “Ho iniziato a fare Taekwondo ad 8 anni, nel settembre 2008, ero molto timido, perciò mio padre a cui piacciono le arti marziali decise di portarmi nella palestra del Maestro Roberto Baglivo, che a Mesagne era/è molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Sogna l’oro alle Olimpiadi e poi un futuro da giornalista., in finale del taekwondo, è ladell’Italia alle Olimpiadi di. Alle 14.45 italiane, il 20enne di Mesagne (Brindisi) sfiderà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. L’azzurro può coronare un percorso iniziato nel 2008, come racconta lui stesso al sito della federazione. “Ho iniziato a fare Taekwondo ad 8 anni, nel settembre 2008, ero molto timido, perciò mio padre a cui piacciono le arti marziali decise di portarmi nella palestra del Maestro Roberto Baglivo, che a Mesagne era/è molto ...

