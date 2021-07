Chi è Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) Questa medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila, la prima per l’Italia, viene da lontano. Nonostante il nostro atleta abbia soltanto 20 anni, nel Taekwondo mondiale è da anni uno dei personaggi più interessanti e da battere per poter competere nelle categorie leggere. Vito è di Mesagne, in una giornata olimpica molto pugliese anche grazie a Luigi Samele foggiano autore di un grande percorso nella sciabola, porta la Puglia alla ribalta dello sport italiano. Chi è Vito Dell’Aquila Inizia a praticare il taekwondo a 8 anni, grazie al papà che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Questadi, laper, viene da lontano. Nonostante il nostro atleta abbia soltanto 20 anni, nel Taekwondo mondiale è da anni uno dei personaggi più interessanti e da battere per poter competere nelle categorie leggere.è di Mesagne, in una giornata olimpica molto pugliese anche grazie a Luigi Samele foggiano autore di un grande percorso nella sciabola, porta la Puglia alla ribalta dello sport italiano. Chi èInizia a praticare il taekwondo a 8 anni, grazie al papà che ...

