Chi è Vito Dell’Aquila, prima medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? (Di sabato 24 luglio 2021) Questo pomeriggio l’Italia ha l’occasione di conquistare la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto merito del taekwondista Vito Dell’Aquila, che ha battuto in semifinale l’argentino Lucas Guzman ed è ora pronto a sfidare il tunisino Mohamed Jendoubi (ore 14:45, diretta su Rai Due). Comunque vada, Vito Dell’Aquila riuscirà a portare a casa una medaglia, la prima “azzurra” in questi Giochi Olimpici. Nato a Mesagne, 25.000 abitanti in provincia di Brindisi, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 luglio 2021) Questo pomeriggio l’Italia ha l’occasione di conquistare lad’orodi. Tutto merito del taekwondista, che ha battuto in semifinale l’argentino Lucas Guzman ed è ora pronto a sfidare il tunisino Mohamed Jendoubi (ore 14:45, diretta su Rai Due). Comunque vada,riuscirà a portare a casa una, la“azzurra” in questi Giochi Olimpici. Nato a Mesagne, 25.000 abitanti in provincia di Brindisi, ...

Advertising

Corriere : Taekwondo, Dell’Aquila in finale: chi è la prima medaglia dell’Italia. Quando vederlo - fanpage : La prima medaglia per l'Italia porta inciso il suo nome. Il ragazzo di Mesagne che col papà ha iniziato a praticare… - elio_vito : Oggi su @repubblica, 'Da Orban ai sauditi gli autocrati spiavano i telefoni dei reporter', e l'intervista al vicepr… - emamarro : RT @Eurosport_IT: Il taekwondo torna a regalarci medaglie olimpiche: conosciamo meglio Vito Dell'Aquila ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2… - mojimoji1366 : RT @fanpage: La prima medaglia per l'Italia porta inciso il suo nome. Il ragazzo di Mesagne che col papà ha iniziato a praticare il taekwon… -