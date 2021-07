Chi è Vito Dell’Aquila, medaglia sicura nel taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) Chi è Vito Dell’Aquila, il vincitore della prima medaglia dell’Italia a Tokyo 2020 Il taekwondo, le Olimpiadi e poi il giornalismo: ecco i sogni di Vito Dell’Aquila, il 20enne originario di Mesagne, in Puglia, che oggi sabato 24 luglio 2021 si è assicurato la prima medaglia italiana a Tokyo 2020, arrivando in finale di taekwondo (cat. 58 kg) contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Comunque andrà a finire, il giovane atleta avrà compiuto un’impresa ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Chi è, il vincitore della primadell’Italia aIl, lee poi il giornalismo: ecco i sogni di, il 20enne originario di Mesagne, in Puglia, che oggi sabato 24 luglio 2021 si è asto la primaitaliana a, arrivando in finale di(cat. 58 kg) contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Comunque andrà a finire, il giovane atleta avrà compiuto un’impresa ...

Advertising

fanpage : La prima medaglia per l'Italia porta inciso il suo nome. Il ragazzo di Mesagne che col papà ha iniziato a praticare… - Eurosport_IT : Il taekwondo torna a regalarci medaglie olimpiche: conosciamo meglio Vito Dell'Aquila ?????????? #HomeOfTheOlympics |… - Corriere : Taekwondo, Dell’Aquila in finale: chi è la prima medaglia dell’Italia. Quando vederlo - fordeborah5 : RT @fanpage: La prima medaglia per l'Italia porta inciso il suo nome. Il ragazzo di Mesagne che col papà ha iniziato a praticare il taekwon… - Sil25Par : RT @fanpage: La prima medaglia per l'Italia porta inciso il suo nome. Il ragazzo di Mesagne che col papà ha iniziato a praticare il taekwon… -