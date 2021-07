Charlene di Monaco, la preoccupazione di Alberto prima delle nozze (Di sabato 24 luglio 2021) Charlene e Alberto di Monaco hanno da poco raggiunto il prezioso traguardo dei dieci anni di nozze insieme. Il loro matrimonio, però, tra crisi ipotizzate e smentite, è sempre stato fonte di pettegolezzi. In particolare, ad attirare l’attenzione è sempre stato lo stato d’animo della Principessa, che, stando ad alcune rivelazioni, ha sempre preoccupato anche suo marito, già da prima delle nozze. La Principessa triste: così è stata soprannominata da molti Charlene di Monaco, per via del suo sguardo che tante volte ha sollevato dubbi sulla ... Leggi su dilei (Di sabato 24 luglio 2021)dihanno da poco raggiunto il prezioso traguardo dei dieci anni diinsieme. Il loro matrimonio, però, tra crisi ipotizzate e smentite, è sempre stato fonte di pettegolezzi. In particolare, ad attirare l’attenzione è sempre stato lo stato d’animo della Principessa, che, stando ad alcune rivelazioni, ha sempre preoccupato anche suo marito, già da. La Principessa triste: così è stata soprannominata da moltidi, per via del suo sguardo che tante volte ha sollevato dubbi sulla ...

