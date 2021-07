Castori e il mercato: “Chi ha detto che non voglio qualità?” (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCascia (Pg) – Vada per gli elementi funzionali, ma in serie A la qualità non può essere trascurata. Fabrizio Castori ha tenuto a precisarlo nel corso della conferenza stampa odierna tenuta presso il quartier generale del ritiro di Cascia: “Bisogna mettere nel progetto giocatori funzionali ma anche con qualità. Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa significa la parola qualità. Prendere giocatori funzionali non vuol dire che vogliamo elementi senza qualità. Il mio calcio è fatto di ritmi alti, ma ci tengo a sottolineare questo concetto”. Poi il tecnico marchigiano si coccola i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCascia (Pg) – Vada per gli elementi funzionali, ma in serie A lanon può essere trascurata. Fabrizioha tenuto a precisarlo nel corso della conferenza stampa odierna tenuta presso il quartier generale del ritiro di Cascia: “Bisogna mettere nel progetto giocatori funzionali ma anche con. Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa significa la parola. Prendere giocatori funzionali non vuol dire che vogliamo elementi senza. Il mio calcio è fatto di ritmi alti, ma ci tengo a sottolineare questo concetto”. Poi il tecnico marchigiano si coccola i ...

