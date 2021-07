Caso Eni, pg Cassazione chiede trasferimento Storari da Milano (Di sabato 24 luglio 2021) Via dalla Procura di Milano il pm del Caso Amara, Paolo Storari. A chiederlo alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - che ha convocato l'udienza per il 30 luglio - è il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Via dalla Procura diil pm delAmara, Paolo. Arlo alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - che ha convocato l'udienza per il 30 luglio - è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Eni Caso Eni, pg Cassazione chiede trasferimento Storari da Milano Via dalla Procura di Milano il pm del caso Amara, Paolo Storari. A chiederlo alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - che ha convocato l'udienza per il 30 luglio - è il procuratore generale della Cassazione, ...

