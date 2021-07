Caso Amara, Pg chiede il trasferimento del pm Storari da Milano (Di sabato 24 luglio 2021) Gli vengono contestate 'gravi scorrettezze' per aver consegnato verbali a Pier Camillo Davigo 'a insaputa del procuratore capo di Milano Francesco Greco, violando le modalità formali' Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 luglio 2021) Gli vengono contestate 'gravi scorrettezze' per aver consegnato verbali a Pier Camillo Davigo 'a insaputa del procuratore capo diFrancesco Greco, violando le modalità formali'

Advertising

petergomezblog : Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini, ne parlai a Salvi: non chiesero di formalizzare. Storari? In un Paes… - Affaritaliani : Davigo indagato per rivelazione segreto d'ufficio sul caso verbali di Amara - ClaudioMancin18 : RT @Patty66509580: Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini e ne parlai a Salvi: non fu violazione di segreto. Storari? In un Paese se… - Simo07827689 : RT @petergomezblog: Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini, ne parlai a Salvi: non chiesero di formalizzare. Storari? In un Paese se… - brichiel : RT @petergomezblog: Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini, ne parlai a Salvi: non chiesero di formalizzare. Storari? In un Paese se… -