Carapaz vince l'oro nel ciclismo, è il secondo nella storia dell'Ecuador (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - L'Ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto l'oro olimpico nella corsa su strada maschile di ciclismo, dopo una dura gara di 234 chilometri. Si tratta del secondo oro dell'Ecuador alle Olimpiadi dopo quello di Jefferson Perez nella corsa di 50 km a piedi ai Giochi di Atlanta del 1996. Carapaz, ex vincitore del Giro d'Italia nel 2019, e terzo al Tour de France meno di una settimana fa, ha tagliato il traguardo da solo dopo essersi staccato da un gruppo di 12 corridori nel finale. Van Aert ha preso la medaglia d'argento battendo Pogacar ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - L'iano Richardha vinto l'oro olimpicocorsa su strada maschile di, dopo una dura gara di 234 chilometri. Si tratta deloroalle Olimpiadi dopo quello di Jefferson Perezcorsa di 50 km a piedi ai Giochi di Atlanta del 1996., ex vincitore del Giro d'Italia nel 2019, e terzo al Tour de France meno di una settimana fa, ha tagliato il traguardo da solo dopo essersi staccato da un gruppo di 12 corridori nel finale. Van Aert ha preso la medaglia d'argento battendo Pogacar ...

