Capri, lo shock per l'incidente non frena lo sbarco dei turisti (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri – Lo choc per la tragedia che ha colpito Capri, con un morto e 23 feriti a causa del minibus precipitato giovedì da una ventina di metri a ridosso degli stabilimenti balneari, non frena lo sbarco dei turisti sull'isola azzurra. Dati della Capitaneria di Porto, sono 8400 i nuovi arrivi registrati nella giornata di ieri, a fronte di 6700 partenze. Numeri ancora più solidi quelli di oggi: alle ore 15 si registrano 6000 sbarchi a fronte di 1500 partenze. Segnali incoraggianti, anche nell'ottica di un turismo mordi e fuggi che mancava da un po' sull'isola, e che fanno ritenere ...

