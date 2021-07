Capitale della Cultura 2024: tra le candidate c’è anche un comprensorio campano (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della Cultura” per l’anno 2024. Quasi identica distribuzione geografica tra le diverse zone del Paese con 7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud ed isole. Adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni Culturali. La città vincitrice, grazie ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministeroper partecipare al titolo di “italiana” per l’anno. Quasi identica distribuzione geografica tra le diverse zone del Paese con 7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud ed isole. Adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei benili. La città vincitrice, grazie ...

