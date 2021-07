Caos in Australia | a Sydney e Melbourne migliaia di persone manifestano contro il lockdown

(Di sabato 24 luglio 2021) Le misure prese dal governono per contrastare la variante Delta non stanno piacendo a molti cittadinini.dihanno manifestatoilnelle due più ...

Le misure prese dal governo australiano per contrastare la variante Delta non stanno piacendo a molti cittadini australiani. Migliaia di persone hanno manifestato contro il lockdown nelle due più ...L'è nel. A seguito dell'annuncio dell'estensione delle restrizioni, migliaia di persone sono scese nelle strade. Diversi gli arresti. Argomenti trattati Proteste lockdown, in ...La protesta è scattata dopo la paventata ipotesi delle restrizioni fino a ottobre: a Sydney la polizia compie diversi arresti ...Caos in Australia. Migliaia di persone hanno protestato nelle principali città. Diversi gli arresti. Contagi in aumento.