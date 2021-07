Caos autostrade e carenza di personale, la protesta della polizia stradale: 'Sciopero dello straordinario' (Di sabato 24 luglio 2021) I disagi legati alle autostrade della Liguria si ripercuotono anche sulla polizia stradale di Genova che, da tempo segnalano la carenza di personale. 'A fronte delle previste 164 unità, attualmente ... Leggi su genovatoday (Di sabato 24 luglio 2021) I disagi legati alleLiguria si ripercuotono anche sulladi Genova che, da tempo segnalano ladi. 'A fronte delle previste 164 unità, attualmente ...

Advertising

primocanale : Caos autostrade e rischio blocco porto, Pitto (Spediporto): 'Ora il porto è al picco, non fermiamolo' - GingerJCB : Tutti i lavori che @autostradeit non ha fatto in TUTTI questi anni li sta facendo adesso e il traffico da nord a su… - primocanale : Treni esauriti per il weekend in Liguria, Cgil: 'Serve alternativa al caos autostrade' - GianEnzoDuci : RT @Conftrasporto: #Liguria chiama Roma: situazione drammatica. #autostrade nel caos, @confcommercioge e Conftrasporto fanno squadra e ci m… - Conftrasporto : #Liguria chiama Roma: situazione drammatica. #autostrade nel caos, @confcommercioge e Conftrasporto fanno squadra e… -