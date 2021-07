Canottaggio, Stefano Oppo: “L’importante era passare il turno. Ogni giorno di quest’Olimpiade sarà duro” (Di sabato 24 luglio 2021) Il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha strappato il pass, pochi minuti fa, per le semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tempo dell’Italia, 6’24?25, è stato il terzo complessivo. Solo Germania e Irlanda sono riuscite a fare meglio rispetto ai due portacolori del Bel Paese. Di seguito le dichiarazioni di Oppo e Ruta. Queste le parole di Stefano Oppo: “Sapevamo che il Portogallo poteva essere pericoloso e ci aspettavamo di fare la gara che abbiamo fatto con la Germania. L’importante in questo momento era passare il turno ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Il doppio pesi leggeri maschile die Pietro Willy Ruta ha strappato il pass, pochi minuti fa, per le semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tempo dell’Italia, 6’24?25, è stato il terzo complessivo. Solo Germania e Irlanda sono riuscite a fare meglio rispetto ai due portacolori del Bel Paese. Di seguito le dichiarazioni die Ruta. Queste le parole di: “Sapevamo che il Portogallo poteva essere pericoloso e ci aspettavamo di fare la gara che abbiamo fatto con la Germania.in questo momento erail...

Advertising

Ghigo_07 : RT @canottaggio1888: Semifinale raggiunta con autorevolezza dal 2xPL Oppo-Ruta al termine di una gara che ha visto vincere la Germania. Ita… - ASgrulletti : RT @canottaggio1888: Semifinale raggiunta con autorevolezza dal 2xPL Oppo-Ruta al termine di una gara che ha visto vincere la Germania. Ita… - canottaggio1888 : Semifinale raggiunta con autorevolezza dal 2xPL Oppo-Ruta al termine di una gara che ha visto vincere la Germania.… - vivodijuvee : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Rowing #Canottaggio L’#Italia non fallisce neanche nel doppio maschile pl: Stefano #Oppo e Pietro Willy #Ru… - NavMatteo : Stefano Oppo e Pietro Ruta VOLANO in batteria nei doppio pesi leggeri, vanno in semifinale con un ritmo da finale.… -