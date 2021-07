Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: il due senza femminile ammette: “Dobbiamo migliorare nell’ultima parte del percorso” (Di sabato 24 luglio 2021) Grande soddisfazione per il due senza femminile che approda alla semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Aisha Rocek e Kiri Tontodonati si contenderanno la possibilità di puntare al podio dopo un terzo posto ottenuto oggi alle spalle di Canada e Romania. Aisha Rocek ha rilasciato ai microfoni di ‘Canottagglio.org’: “La gara è stata completata nel miglior modo possibile, Dobbiamo fare meglio l’ultima parte del percorso. I primi mille metri sono andati bene, il vento che ci ha infastidito. Durante il percorso sentivo la barca leggera che rispondeva bene ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Grande soddisfazione per il dueche approda alla semifinale delledi2020. Aisha Rocek e Kiri Tontodonati si contenderanno la possibilità di puntare al podio dopo un terzo posto ottenuto oggi alle spalle di Canada e Romania. Aisha Rocek ha rilasciato ai microfoni di ‘Canottagglio.org’: “La gara è stata completata nel miglior modo possibile,fare meglio l’ultimadel. I primi mille metri sono andati bene, il vento che ci ha infastidito. Durante ilsentivo la barca leggera che rispondeva bene ...

