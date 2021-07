Canottaggio, Olimpiadi: Abagnale “Bene l’esordio, ora dobbiamo lavorare sui dettagli” (Di sabato 24 luglio 2021) Un secondo posto alle spalle dell’Australia all’esordio e la qualificazione alle semifinali. Il due senza formato da Di Costanzo e Abagnale approda, dunque, al prossimo turno nelle gare di Canottaggio, ma il team azzurro sa che si dovrà migliorare se si vorrà puntare alle medaglie. “Con Giovanni prima di partire ho voluto creare la stessa situazione che abbiamo vissuto a Rio 2016. Non dovevamo fare calcoli, e non lo abbiamo fatto, poiché siamo a un’Olimpiade ed è una manifestazione dove tutti si giocano parte della loro carriera agonistica in una sorta di guerra dove ha ragione solo chi va avanti. Ritengo che siamo stati bravi e coraggiosi ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Un secondo posto alle spalle dell’Australia ale la qualificazione alle semifinali. Il due senza formato da Di Costanzo eapproda, dunque, al prossimo turno nelle gare di, ma il team azzurro sa che si dovrà migliorare se si vorrà puntare alle medaglie. “Con Giovanni prima di partire ho voluto creare la stessa situazione che abbiamo vissuto a Rio 2016. Non dovevamo fare calcoli, e non lo abbiamo fatto, poiché siamo a un’Olimpiade ed è una manifestazione dove tutti si giocano parte della loro carriera agonistica in una sorta di guerra dove ha ragione solo chi va avanti. Ritengo che siamo stati bravi e coraggiosi ...

Advertising

repubblica : Tokyo 2020, canottaggio: 'due senza', azzurri in semifinale - CorriereRomagna : Olimpiadi, canottaggio: il quattro senza di Rosetti è in finale - - Profilo3Marco : RT @repubblica: Tokyo 2020, canottaggio: 'due senza', azzurri in semifinale - varesenews : Olimpiadi, buon esordio di Federica Cesarini: è in semifinale nel doppio pesi leggeri - littlemixftlodo : RT @yleniaindenial: 3 di notte: prima esperti di pallavolo poi di canottaggio motivo per cui le olimpiadi sono il periodo più bello dell'an… -