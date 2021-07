Campania, sale ancora il tasso di positività: oggi 341 positivi e 1 morto (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 i nuovi positivi su 7992 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore in Campania. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale che ha appena diramato il bollettino giornaliero. Il tasso di positività si attesta oggi al 4,27%, più di mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 341 i nuovisu 7992 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore in. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale che ha appena diramato il bollettino giornaliero. Ildisi attestaal 4,27%, più di mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 341 positivi e un morto: l'indice di contagio sale al 4,27% - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 5.143 nuovi casi e 17* decessi, in totale sono 127.937 morti nel Paese: Sale a 4.135.618 mor… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 5.057 nuovi casi e 15* decessi, in totale sono 127.920 morti nel Paese: Sale a 4.126.673 mor… - PolverinoVince3 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 352 positivi e quattro morti: l'indice di contagio sale al 4,17%, aumentano anche i ricoveri h… - ildenaro_it : #Covid, in #Campania 352 #positivi e un #decesso nelle ultime 48 ore. L’indice di #contagio #sale al 4,17%.… -